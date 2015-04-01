السبسى يستقبل الكاتبة المصرية نوال السعداوى والشاعر السورى ادونيس

استقبل الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى اليوم " الاربعاء " بقصر قرطاج الكاتبة والمثقفة المصرية نوال السعداوى والشاعر السورى ادونيس.

وأكد الرئيس قائد السبسى خلال اللقاء على دور الثقافة والمرأة فى النهوض بالمجتمع وأهمية دعم حقوقها، مشيرا إلى الدور الذى اضطلع بع التعليم فى تشكيل ملامح تونس بعد الاستقلال وانه من الضرورى اصلاحه بهدف معالجة الصعوبات التى تعتريها وصهر الاطفال والشباب فى القرن الواحد والعشرين.

من جانبها، اشارت السعداوى - فى تصريح لها - إلى أن اللقاء مع الرئيس التونسى تناول قضايا التعليم والتربية باعتبارها سلاحا استراتيجيا فى مقاومة الارهاب وأداة لتحقيق نهضة ثقافية جذرية، كما تناول اللقاء وضع المرأة العربية وضرورة النهوض بها.

اما الشاعر ادونيس، فقال انه من المثقفين العرب الذين يعتبرون تونس نموذجا فى هذا الزمن العربى الصعب، واعتبر أن " لتونس مسئولية سياسية وثقافية كبيرة فى انجاح تجربتها الديمقراطية باعتبارها مثالا لبقية الدول والشعوب.

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