التحالف العربى يناشد افراد الجيش اليمنى بعدم التعامل مع الحوثيين

ناشد العميد ركن احمد بن حسن عسيرى المتحدث باسم قوات التحالف العربي)المستشار فى مكتب وزير الدفاع السعودى أفراد الجيش اليمنى بعدم التعامل مع الميليشيات الحوثية، والموالين لها من بعض القادة الذين ينتمون إلى الرئيس المخلوع على عبدالله صالح.

وحث عسيرى، فى تصريحات نقلتها وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الاربعاء الجنود اليمنيين على العودة والالتفاف حول قادتهم المخلصين التابعين للحكومة الشرعية دفاعاً عن اليمن ودفاعا عن المواطن اليمنى ضد من حاولوا اختطاف اليمن، من الجماعات الإرهابية المتطرفة وأعوانهم ومسانديهم وداعميهم.

وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف: "نحن نعلم تمامًا فى قيادة التحالف أن معظم الضباط والأفراد والجنود اليمنيين مُجبرين على بعض التصرفات، والممارسات من قبل الميليشيات الحوثية والموالين لها من بعض القادة الذين ينتمون إلى الرئيس المخلوع على عبدالله صالح، ونؤكد لأفراد الجيش اليمنى أن استهدافهم ليس هدف التحالف بحد ذاته".

وقال العميد عسيري: يجب على أفراد الجيش اليمنى أن يتولوا الدفاع عن اليمن، وأن يلتفوا حول قيادتهم، ومن أصيب منهم نسأل الله له الشفاء، ومن توفى نسأل الله له الرحمة، مؤكدًا أن قيادة التحالف تعى مسؤولياتها تماماً فيما يخص الأعمال العسكرية التى تنفذ داخل اليمن، وتعى أهمية تجنب إصابة المدنيين.

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