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نبيل العربى يرحب بانضمام فلسطين رسميا إلى الجنائية الدولية

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نبيل العربى يرحب بانضمام فلسطين رسميا إلى الجنائية الدولية نبيل العربى يرحب بانضمام فلسطين رسميا إلى الجنائية الدولية
رحب نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، بإعلان المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمى انضمام دولة فلسطين عضوا كاملا فيها.

ويأتى هذا تأكيدًا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2012/11/29 بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة مراقب فى الأمم المتحدة، مما يهيئ لانضمامها إلى جميع الهيئات والوكالات التابعة للأمم المتحدة.

وعلى صعيد آخر، أعرب العربى عن أسفه البالغ لسوء الفهم الذى نتج عن بعض التعليقات التى أدلى بها خلال المؤتمر الصحفى الختامى لقمة شرم الشيخ، والتى قد تفسر على أنها تحتوى على إساءة للديانة المسيحية.

وأكد العربى أنه لم يقصد على الإطلاق التعرض للأمور العقائدية أو الإيمانية، وإنما كان يقصد فقط الإشارة إلى الأحداث التاريخية والصراعات التى دارت بالفعل فى القارة الأوروبية خلال القرون الوسطى، وهى الصراعات التى لم تشهدها المنطقة العربية سواء بين أبنائها المسيحيين أو أبنائها المسلمين.

وشدد العربى فى هذا الصدد على احترامه الكامل والعميق للديانة المسيحية ولإخوانه المسيحيين الذين يشكلون جزءا أساسيا من نسيج المجتمع العربى.

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