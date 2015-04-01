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الوزن الزائد موضة تقلب مقاييس الجمال

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الوزن الزائد موضة تقلب مقاييس الجمال الوزن الزائد موضة تقلب مقاييس الجمال

الأربعاء 01-04-2015 17:21

إنها Denise Bidot ، عارضة للأزياء المناسبة لصاحبات الوزن الزائد، شخصية تلفزيونية ومحامية تدافع عن النساء. وهي، اليوم، معروفة بتحركاتها الرائدة في عالم الجمال والموضة. بدأت دونيس خوض عالم الشهرة عبر تصوير إعلانات مكياج، بعدها عُرض عليها أن تصبح عارضة أزياء لعلامات تجارية عديدة، لتكون أول عارضة لاتينية بوزن زائد تسير على منصات NYFW في عام 2014. هذه النجمة الفريدة والجميلة تحوّلت إلى شخصية قيادية لجميع النساء من مختلف الأحجام.

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انتشرت صور دونيس بمكياجات مختلفة تناسب صاحبات الوزن الزائد وتساعدهن على إبراز جمالهن. لكن، قبل تطبيق المكياج، تنصح دونيس كل سيدة أن تقف أمام المرآة وتُشعر نفسها بالثقة من الداخل؛ و أن تحب جمالها، وبالتالي تستطيع إبرازه.
إذا كنت من صاحبات الوزن الزائد، عليك أن تعرفي أن هناك منطقة أساسية في وجهك يجب التركيز عليها، وهي شفتاك. وتصرح خبيرة التجميل الخاصة ب Denise عن حيلة رائعة وسهلة تستخدمها لتسليط الضوء على شفاهها، عبر اعتماد لونين مختلفين من الظلال مثل: البني والأحمر أو البرتقالي والزهري. إليك طريقة تطبيقها:

1.إعداد الشفاه: ضعي مرهم الشفاه على شفتيك، وافركيه بلطف باستخدام عصا ماسكرا نظيفة؛ لإزالة خلايا الجلد الميت قبل تطبيق أحمر الشفاه.
2. إنشاء قاعدة بلون الشفة الطبيعية: لجعل ألوان الشفاه أكثر حيوية، ضعي على شفاهك نفس الأساس الذي تستخدمينه عادة على وجهك.
3.تحديد فمك: ارسمي شفتيك باستخدام قلم تحديد الشفاه بلون التوت البري المشرق؛ للحفاظ على أحمر الشفاه لمدة أطول. أكملي ملء الشفاه، واجعلي اللون يتلاشى باتجاه وسط شفتيك.
4.إنشاء تأثير الظلال: امزجي الظلال البرتقالية مع أخرى بلون التوت البري داخل شفتيك ؛لخلق تأثير طفيف متدرج.
5.الانتهاء بوضع الغلوسي: امنحي شفاهك اللمعان الذي تحتاجه من خلال تطبيق لمسة من الغلوس بلون البرتقال اللامع.

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