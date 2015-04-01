مستحضرات لازمة لمكياج صيفي

استقبلي فصل الصيف بألوان منعشة وماكياج لافت لاطلالة مشرقة ومميزة. ننصحك باعتماد اللون الأزرق على عينيك اذ انه من اخر صيحات الجمال كما انه من أكثر الألوان التي تمنحك جرأة وأنوثة. اضافة الى ذلك انتبهي ان تستخدمي العطر المناسب لهذا الفصل.

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نظرة مشرقة

تحتاجين في هذا الفصل الى تدرجات متنوعة من ظلال العيون بألوان تساعدك على تكبير العين وابراز جمالها واشراقها. اليك مجموعات واسعة من الزهري، الأبيض والفضي.

" كيغدوم أوف كولورس" Kingdom Of Colors من ديور Dior

" لي كاتر أومبر تيس باريس" Les 4 Ombres Tisse Paris من شانيل Chanel

حب جديد ...

تمّ ابتكار سيروم "تيراكوتا سان سيروم" Terracotta Sun Serum من غيرلان Guerlain لكافة النساء اللواتي يرغبنَ بتنشيط وتكثيف وإطالة اسمرارهنّ في الصيف. يعزز هذا المركّب الاسمرار ويحفز على إنتاج الميلانين من خلال مستشعراته الطبيعية المشتقة من شجرة الخرّوب ما ينشط الاسمرار فور ملامسة أولى أشعة الشمس للبشرة.

الاي لاينر الأزرق

اذا كنت تبحثين عن التميز في هذا الفصل ولا سيما خلال النهار ننصحك بالابتعاد عن الأيلاينر الأسود ورسم عينك باللون الأزرق بشكل يجعلها تبدو أكبر. وتأكدي انك ستحصلين على ماكياج مشرق ونظرة جذابة.

" كوحل فير تويلوري" Khôl Vert Tuileries من لانكوم Lancome

Beauty Editor’s

Top 4 :

نفحات صيفية

1.اليك باقة من الزهور المشبعة بالشمس التي تجمع بين الياسمين المصري، الغاردينيا البرازيلية، والفاوانيا البيضاء، بينما يظهر التيوبر روز الاستثنائية كنجمة مشرقة، ما يخلق عطراً جذاباًز

" وايت أو دوه بارفان" White Eau de Parfum من مايكل كورس Michael Kors

2. تحتاجين في هذا الفصل الى عطر كلاسيكي مع تأثير قوي يدوم طويلاً بشكل مدهش. اليك مستحضر نضر بنفحات الزهور مع قاعدة دافئة من نفحات المسك.

" مور زان لوف" More Than Love من أمورينو Amorino

3. انها قصة تخبر عن ملامسة المياه وأشعة الشمس للبشرة وعبير الياسمين سريع الزوال، وعن تحليق مذهل لسرب من البَبَّغاوَات بألوان متعددة في سماء زرقاء صافية.

" باراديزو" Paradisoمن روبيرتو كافالي Roberto Cavalli

4.تجتمع خيوط الشمس مع الروائح الخشبية لتشكل عطراً لافتاً بنغمات خفية جذابة مناسبة للمرأة السمراء في فصل الصيف.

" بوتيغا فينيتا "Bottega Veneta من توماس ماير Tomas Maier

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