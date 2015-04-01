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مغامرة جديدة مع عطر " لو بارفان " Le Parfum من ايلي صعب Elie Saab

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مغامرة جديدة مع عطر " لو بارفان " Le Parfum من ايلي صعب Elie Saab مغامرة جديدة مع عطر " لو بارفان " Le Parfum من ايلي صعب Elie Saab

الأربعاء 01-04-2015 17:55

تنسل على طول شاطئ الريفييرا الفرنسية لحظة الهروب في إطار خليج مخفي. هذا الخليج هو الوجهة الثانية في رحلة من ثلاثة أجزاء على طول الساحل، حيث عطرمجموعة " زو نيو ريسورت" The New Resort،" لو بارفان" Le Parfum في اصدارجديد محدود  من مجموعة عطور ايلي صعب Elie Saab، يرفع الهواء على طول الطريق.
يتم تحرير عبق العطر في موجات مثل نسيم دافئ لطيف يعانق الوجه، هكذا يصف العطار الفرنسي فرانسيس كوردجيان Francis Kurdjian عطرهذه المجموعة. إنها لحظة عابرة ولكن مكثفة مليئة بالانسجام. خصوصية تامة في مكان ما بين السماء الزرقاء والبحر، لايمكن الوصول إليه إلا بواسطة القارب، هذا الخليج بدون اسم هو سر الهروب.
تابعي هذه المغامرة في ظلال من اللون الأزرق اللانهائي، و تزامنٍ من الانسجام المطلق مع نسيم البحر المتوسط الفرنسي على الرابط التالي:
www.youtube.com/watch?v=pRoPmbG708U

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