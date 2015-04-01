أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد» -
«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية» -
عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تجديد حبس 4 من المتهمين بخطف طفل الغردقة 15 يوما

Google+ Print
تجديد حبس 4 من المتهمين بخطف طفل الغردقة 15 يوما تجديد حبس 4 من المتهمين بخطف طفل الغردقة 15 يوما

الطفل مع رجال المباحث

قرر المستشار محمد عتمان رئيس محكمة جنح الغردقة ، الأربعاء ، تجديد حبس 4 اشخاص 15 يوماً مع إثنين أخرين  جاري التحقيق معهم في إختطاف نجل رجل أعمال بالغردقة ، لصالح تاجر قطع غيار سيارات لخلافات مالية بينهم ، وذلك في القضية رقم 1658 لسنة 2015 جنح ثان الغردقة .

وكان المستشار طه الجوهري مدير نيابة الغردقة الجزئية ، قد قرر أول أمس حبس كلاً من “محمد. م “وشهرته حماده”  صاحب ورشة لنشات بحرية ، و”سعد. س ” مكانيكي لنشات بحرية  ، مسجل ، و”محمد. ف .إ “  صاحب صالة الالعاب رياضية  ، مسجل، وكذلك ” ضياء. م . ا “  صاحب محل قطع غيار سيارات ،  مسجل ، 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

ويذكر أن الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة تلقى بلاغاً من المدعوه ” وفاء . ع ” بإختطاف نجلها خلال ذهابه للمدرسة بمدينة الغردقة ، وتم إخطار اللواء حمدي الجزار مدير الأمن ، وتم تشكيل فريق بحث لضبط الجناه وتحرير الطفل .

وقاد فريق البحث كلاً من العميد منتصر عويضة مفتش الأمن العام بالغردقة ، والعميد صلاح فراج رئيس مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، والرائدين  طارق سكر ومحمد خشبة ، وتبين من التحريات أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات ، يدعي ” إبراهيم الغريب” وأن والده يعمل مستورد لقطع غيار السيارات من دولة اليونان .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا