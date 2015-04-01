تجديد حبس 4 من المتهمين بخطف طفل الغردقة 15 يوما

قرر المستشار محمد عتمان رئيس محكمة جنح الغردقة ، الأربعاء ، تجديد حبس 4 اشخاص 15 يوماً مع إثنين أخرين جاري التحقيق معهم في إختطاف نجل رجل أعمال بالغردقة ، لصالح تاجر قطع غيار سيارات لخلافات مالية بينهم ، وذلك في القضية رقم 1658 لسنة 2015 جنح ثان الغردقة .

وكان المستشار طه الجوهري مدير نيابة الغردقة الجزئية ، قد قرر أول أمس حبس كلاً من “محمد. م “وشهرته حماده” صاحب ورشة لنشات بحرية ، و”سعد. س ” مكانيكي لنشات بحرية ، مسجل ، و”محمد. ف .إ “ صاحب صالة الالعاب رياضية ، مسجل، وكذلك ” ضياء. م . ا “ صاحب محل قطع غيار سيارات ، مسجل ، 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

ويذكر أن الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة تلقى بلاغاً من المدعوه ” وفاء . ع ” بإختطاف نجلها خلال ذهابه للمدرسة بمدينة الغردقة ، وتم إخطار اللواء حمدي الجزار مدير الأمن ، وتم تشكيل فريق بحث لضبط الجناه وتحرير الطفل .

وقاد فريق البحث كلاً من العميد منتصر عويضة مفتش الأمن العام بالغردقة ، والعميد صلاح فراج رئيس مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، والرائدين طارق سكر ومحمد خشبة ، وتبين من التحريات أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات ، يدعي ” إبراهيم الغريب” وأن والده يعمل مستورد لقطع غيار السيارات من دولة اليونان .