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جوجل تطرح حواسيب طلبة المدارس “كروم بوك” بالاسواق

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جوجل تطرح حواسيب طلبة المدارس “كروم بوك” بالاسواق جوجل تطرح حواسيب طلبة المدارس “كروم بوك” بالاسواق

شركة جوجل

تطرح شركة “جوجل” أرخص حواسيبها المحمولة بالاسواق الان ، من نوع “كروم بوك”، بسعر 149 دولارًا امريكى ، لمنافسة منتجات شركة مايكروسوفت وتحقيق انتشار واسع في المدارس والأسواق الخارجية.

وكانت قد بدأت شركة “جوجل” التعاون مع عدد من شركات صناعة الحواسيب الشخصية ، من أجل تصميم حواسيب محمولة خفيفة الوزن في عام 2011 ، والنوعان المطروحان بالسوق الان  من إنتاج شركتي هايسنس وهاير .

ويمكن طلب حواسيب “كروم بوك” من إنتاج “هايسنس” بدءًا من الثلاثاء على موقع “ولمارت”، فيما يمكن شراء حاسوب “هاير” عبر موقع “أمازون”، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

ويتوافق زمنيا طرح “جوجل” للحاسوبين مع طرح “مايكروسوفت” للحاسوب اللوحي المنخفض السعر “سورفاس” في محاولة لزيادة مبيعاتها بالاسواق العالمية .

وعلى النقيض من معظم أجهزة الحاسوب، لا يتضمن “كروم بوك” قرصًا صلبًا، وإنما تعمل تلك الأجهزة كمحطات تعتمد على الاتصال بالإنترنت للقيام بمعظم الوظائف.

وعلى الرغم من بعض القيود المفروضة على ” كروم بوك ” تزداد شعبيته ومبيعاته بالاسواق وتحديدا بين طلاب المدارس .

 

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