دفاع متهمى"أحداث شغب الأزهر" يطالب بوقف سير الدعوى

طالب محمد الجندى دفاع المتهمين أرقام 72 و73 و74 من محكمة جنايات القاهرة، وقف سير الدعوى لحين الفصل فى القضية رقم 893 لسنة 2014 إدارى الوراق والمقيدة برقم 250 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المرتبطة بالقضية المنظورة وطالب الدفاع من هيئة المحكمة التحقيق فى إكراه المتهمين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها على حد قوله.

والتمس محمد الجندى أصليا ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم تأسيسا على الدفع ببطلان انعقاد جلسات المحاكمة بمقر معهد أمناء الشرطة لعدم تحقق العلانية وفرض حظر حضور المدنيين، ودفع ببطلان أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة ونيابة أمن الدولة لعدم الحيدة، ولإقامة النيابة الاتهام على المتهمين بناء على العلم الشخصى.

ودفع المحامى فى قضية أحداث شغب الأزهر بشيوع الاتهام، وطلب إخلاء سبيل المتهمين، لتمكين دفاعهم من إقامة دعوى بعدم دستورية، وذلك عقب استئناف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار صلاح رشدى، - عقب الاستراحه - لسماع مرافعة الدفاع بجلسة محاكمة 76 متهمًا بأحداث الشغب التى شهدتها جامعة الأزهر فى ديسمبر 2013، بينهم المصور الصحفى بموقع يقين أحمد جمال زيادة و14 فتاة.