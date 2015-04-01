ضبط 1500 لتر وقود بالأقصر و60 أسطوانة بوتاجاز فى الإسكندرية

نجحت مباحث مباحث التموين بالأقصر فى ضبط 1500 لتر بنزين وسولار قبل تهريبها إلى السوق السوداء.

تلقى العقيد محمد فاضل رئيس مباحث تموين الأقصر إخطارا من الرائد احمد جمال ابو سحلى رئيس مباحث تموين اسنا يفيد بورود معلومات إلى مجدى بيومى مدير عام وحدة مباحث تموين اسنا تفيد بأن " على . م . م " مقيم بقرية الدير وآخرين يخزنون البنزين والسولار لبيعه فى السوق السوداء.

انتقلت حملة بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز اسنا، تحت إشراف محمد سيد سليمان رئيس المركز وتمكنت من ضبط المتهم الأول وبحوزته 1200 لتر بنزين 80 وحررت له المحضر رقم 4058 جنح اسنا لسنة 2015 وضبطت 300 لتر سولار ب بندر اسنا بدون حائزيها وتحرر المحضر 4059 جنح اسنالسنة 2015 .

فى الاسكندرية وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد بان "حماده ا م " 23 سنة سائق مقيم بدائرة ثان العامريه يزازل نشاطاً غير مشروع فى الإتجار بالسلع التموينيه المدعمه ويجمع كميات كبيره من اسطوانات البوتاجاز المدعم لتهريبها خارج المحافظه وبيعها بأزيد من السعر الرسمى.

بإعداد كمين بدائرة قسم أول العامريه بالإشتراك مع مديرية تموين الأسكندريه تم ضبط المتهم مستقلاً السيارة 16210نقل إسكندرية محمله "60 " اسطوانه بوتاجاز منزلية .

كما وردت معلومات تفيد بان بعض تجار الجمله يبيعون الخضروات والفاكهة خارج أسوار سوق النزهه بمنطقة الحضرة دائرة قسم باب شرقى فداهمتهم حمله بالإشتراك مع مفتشى سوق الجمله وضبطت 20 سياره " نقل – برادات " محملة بـ450 طن خضروات و فاكهه وحصل مفتشى سوق الجمله الرسوم المستحقة.

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