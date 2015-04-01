النائب العام يتلقى أسماء 3 متهمين بتصنيع المتفجرات لإدراجهم بقوائم الإرهاب

أرسل أحمد عبد العزيز وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول للنيابات، مذكرة تحتوى على أسماء 3 من العناصر الإرهابية، متهمين بتصنيع عبوات تفجيرية ناسفة، إلى النائب العام المستشار هشام بركات، بغرض تفعيل قانون الكيانات الإرهابية وإدراجهم بقوائم الإرهاب.

وشملت المذكرة أن العناصر الإرهابية هم كل من "م.س"، و"س.م"، و"م.ا"، المتهمين بواقعة تفجير مسكن بمنطقة المقطم، اثناء عملية تصنيعهم عبوات ناسفة، من اجل مناهضة ومعارضة الدولة، وبهدف مساندة جماعة الإخوان الإرهابية .

واتهمت النيابة العامة فى مذكرتها المتهمين الثلاثة بارتكابهم جرائم إرهابية عن طريق قيامهم بتصنيع عبوات تفجيرية، وإمدادهم لجماعة الإخوان لكونهم من ضمن العناصر الإرهابية .