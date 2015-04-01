أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد» -
«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية» -
عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النائب العام يتلقى أسماء 3 متهمين بتصنيع المتفجرات لإدراجهم بقوائم الإرهاب

Google+ Print
النائب العام يتلقى أسماء 3 متهمين بتصنيع المتفجرات لإدراجهم بقوائم الإرهاب النائب العام يتلقى أسماء 3 متهمين بتصنيع المتفجرات لإدراجهم بقوائم الإرهاب
أرسل أحمد عبد العزيز وكيل نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول للنيابات، مذكرة تحتوى على أسماء 3 من العناصر الإرهابية، متهمين بتصنيع عبوات تفجيرية ناسفة، إلى النائب العام المستشار هشام بركات، بغرض تفعيل قانون الكيانات الإرهابية وإدراجهم بقوائم الإرهاب.

وشملت المذكرة أن العناصر الإرهابية هم كل من "م.س"، و"س.م"، و"م.ا"، المتهمين بواقعة تفجير مسكن بمنطقة المقطم، اثناء عملية تصنيعهم عبوات ناسفة، من اجل مناهضة ومعارضة الدولة، وبهدف مساندة جماعة الإخوان الإرهابية .

واتهمت النيابة العامة فى مذكرتها المتهمين الثلاثة بارتكابهم جرائم إرهابية عن طريق قيامهم بتصنيع عبوات تفجيرية، وإمدادهم لجماعة الإخوان لكونهم من ضمن العناصر الإرهابية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365