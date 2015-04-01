بدء التحقيق مع طليق الفنانة المتهم بممارسة الشذوذ فى قصر النيل

بدأت نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار أحمد معاذ التحقيق مع رجل الأعمال خالد.خ" طليق فنانة شهيرة متهم بتنظيم حفلات لممارسة الشذوذ داخل شقته بمنطقة قصر النيل، حيث وصل المتهم و الأحراز وهى عبارة عن لاب توب واسطوانات "سى دى"إلى النيابة.

كان قسم شرطة النيل بلاغا من "خالد . خ" طليق فنانة شهيرة معتزلة حديثاً، بتعرضه للسرقة على يد الطباخ الذى يعمل فى مسكنه، وألقت قوة القبض على الطباخ واعترف لرجال المباحث بسرقة لاب توب و 5 آلاف جنيه من رجل الأعمال. وفجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أنه كان يمارس الشذوذ الجنسى مع رجل الأعمال، وصوره بالإضافة إلى تردد عدد كبير من من راغبى الشذوذ عليه لإقامة حفلات جنسية داخل شقته، فتحرر المحضر اللازم وتمت إحالة رجل الأعمال إلى نيابة قصر النيل.



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أحراز القضية فى حقيبة



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المتهم فى سرايا النيابة



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المتهم فى النيابة