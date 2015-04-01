أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد» -
«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية» -
عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بدء التحقيق مع طليق الفنانة المتهم بممارسة الشذوذ فى قصر النيل

Google+ Print
بدأت نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار أحمد معاذ التحقيق مع رجل الأعمال خالد.خ" طليق فنانة شهيرة متهم بتنظيم حفلات لممارسة الشذوذ داخل شقته بمنطقة قصر النيل، حيث وصل المتهم و الأحراز وهى عبارة عن لاب توب واسطوانات "سى دى"إلى النيابة.

كان قسم شرطة النيل بلاغا من "خالد . خ" طليق فنانة شهيرة معتزلة حديثاً، بتعرضه للسرقة على يد الطباخ الذى يعمل فى مسكنه، وألقت قوة القبض على الطباخ واعترف لرجال المباحث بسرقة لاب توب و 5 آلاف جنيه من رجل الأعمال. وفجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أنه كان يمارس الشذوذ الجنسى مع رجل الأعمال، وصوره بالإضافة إلى تردد عدد كبير من من راغبى الشذوذ عليه لإقامة حفلات جنسية داخل شقته، فتحرر المحضر اللازم وتمت إحالة رجل الأعمال إلى نيابة قصر النيل.

أحراز القضية فى حقيبة- 2015-03 - اليوم السابع
>

أحراز القضية فى حقيبة

المتهم فى سرايا النيابة - 2015-03 - اليوم السابع
>

المتهم فى سرايا النيابة

المتهم فى النيابة- 2015-03 - اليوم السابع
>

المتهم فى النيابة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365