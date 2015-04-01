حبس 3 مهندسين بحى الزاوية لاتهامهم بتلقى رشوة من صاحب عقار

أمرت نيابة الزاوية الحمراء برئاسة تامر الدمرادش اليوم الأربعاء بحبس 3 مهندسين من حى الزاوية الحمراء، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بتقاضى رشوة نظير إدخال مرافق بإحدى العمارات السكنية قبل تشطيبها.

كانت قوات مباحث مرافق القاهرة تلقت معلومات بتوصيل المرافق لعقار قبل تشطيبه بالمخالفة للقانون، وأكدت التحريات أن 3 مهندسين فى الحى أحدهما مهندس مرور والأخر مدير التنظيم والثالث وكيل وزارة تلقوا رشوة من صاحب العقار مقابل توصيل المرافق له قبل تشطيبه وبمداهمتهم القت قوة القبض عليهم وأحالتهم إلى النيابة العامة.