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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يكرم حلمى بكر بمهرجان المحافظة للموسيقى

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كرم الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف رئيس هيئة قصور الثقافة، والموسيقار حلمى بكر، وذلك بمهرجان كفر الشيخ للموسيقى العربية.

وحضر الحفل اللواء حسين الطاهر وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والفنان الدكتور أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف رئيس هيئة قصور الثقافة، وعدد من قيادات قصور الثقافة والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

محافظ كفر الشيخ يكرم الموسيقار حلمى بكر- اليوم السابع -4 -2015
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محافظ كفر الشيخ يكرم الموسيقار حلمى بكر

محافظ كفر الشيخ يكرم الفنانين أثناء مهرجان الموسيقى العربية- اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ كفر الشيخ يكرم الفنانين أثناء مهرجان الموسيقى العربية

محافظ كفر الشيخ يكرم الموسيقيين- اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ كفر الشيخ يكرم الموسيقيين

محافظ كفر الشيخ والموسيقار حلمى بكر أثناء الحفل- اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ كفر الشيخ والموسيقار حلمى بكر أثناء الحفل

فرقة الموسيقى العربية - اليوم السابع -4 -2015
>

فرقة الموسيقى العربية


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