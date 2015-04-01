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تظاهر طالبات معهد تمريض جامعة الإسكندرية بسبب نظام الـ3 سنوات

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تظاهر طالبات معهد تمريض جامعة الإسكندرية بسبب نظام الـ3 سنوات تظاهر طالبات معهد تمريض جامعة الإسكندرية بسبب نظام الـ3 سنوات
تظاهرت طالبات المعهد الفنى للتمريض بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم، بسبب تحويل 170 طالبة لنظام الـ3 سنوات دون علمهن وتغيير اسمهن إلى خدمات تمريض بعد عامين من التحاقهن بالمعهد.

واعترضت الطالبات بسبب قرار إدارة الكلية وعدم الاهتمام بطلباتهن بعد إرسال شكوى للمجلس الأعلى للجامعات وجاء الرد منه أنه ليس من اختصاصه بل من اختصاص كلية الطب جامعة الإسكندرية، واعترض أولياء الأمور على القرار خاصة بعد انسحاب عدد كبير من الطالبات وسحب ملفاتهن لاعتراضهن على القرار.

وقالت الطالبة ماجدة فؤاد، بالفرقة الثانية، إنهن معترضات على تحويلهن إلى نظام الخدمات فهو ليس له علاقة بالتمريض ومهمتهن بعد التخرج هى مساعدة المرضى وتغير ملابسهن وإدخالهن الغرف، وهى مسئولية عمال النظافة وليست الممرضات.

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