احتفالية لتكريم فريق فورمولا بجامعة الزقازيق لتصنيعه سيارة سباق

أقامت جامعة الزقازيق اليوم، احتفالية لتكريم فريق الفورمولا بكلية الهندسة بمناسبة الانتهاء من تصميم وتصنيع السيارة المشاركة فى مسابقتى الفورمولا العالمية لهذا العام، والتى ستنظم فى بريطانيا وروسيا فى يوليو وسبتمبر المقبلين.

حضر الحفل الدكتور أشرف الشيحى، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، وممثلو الهيئات والشركات الداعمة والراعية للفريق.

بدأت الاحتفالية بعرض لمسيرة الفريق منذ عام 2013، أوضح خلالها الدكتور سعيد عبد الحميد، المشرف على المشروع، فكرة المشروع وما بذله أعضاء الفريق من جهد ومثابرة لتنفيذ المشروع ومعاونتهم فى مراحل التصميم.