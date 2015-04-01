إزالة مزارع دواجن غير مرخصة بكفر الشيخ

أوصت اللجنة البيطرية، المشكلة من قبل الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، والتى شارك فيها، مديرية الزراعة، والطب البيطرى، والمحليات، لبحث أوضاع مزارع الدواجن، بمراجعة دقيقة للمزارع المقامة دون ترخيص، والتأكد من صدور قرارات إزالة لها.

وشددت اللجنة، على المواطنين، بضرورة المتابعة البيطرية فى حال وجود طيور بالمزرعة، وإصدار بطاقات أمن حيوى لكل دورة تربية بالمزرعة غير المرخصة، تتضمن المرور الدورى عليها من قبل الطب البيطرى، مع تشكيل لجان من قبل الوحدات المحلية المختصة بالمتابعة الميدانية.