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بالصور.. لماذا طالبت الرئاسة الصحفيين بعدم المزاح والسخرية في تناول الأخبار؟!

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السيسي

كتب: أحمد يحيى

بدأت مواقع إخبارية عديدة اليوم الأربعاء بنشر أخبار مزيفة بهدف استغلال اليوم الأول من إبريل المشهور بـ “كذبة إبريل” في زيادة عدد الزائرين، لكن خبرًا أزعج المصرية كثيرًا بعد أن تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع كان عنوانه “عاجل ..قرار جمهورى من الرئيس “السيسي” بإلغاء فوائد استمارات قناة السويس الجديدة”.

نُشر هذا الخبر بموقع الحياة الآن وأخذ طابع الجد في العنوان دون توضيح للسخرية بداخله، وهو ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون الخبر دون مراجعة ما يحتويه المتن، إلا أن المتن كان يوضح من البداية أن الموضوع لم يكن سوى مزحة في يوم 1 إبريل، وجاء في متن الخبر:

فى صدمة غير متوقعة، اصدر الرئيس عبد الفتاح #السيسي قرارا جمهوريا اليوم الاربعاء بالغاء الفوائد المستحقة على استمارات قناة السويس الجديدة والتى كانت محددة بـ12 % وذلك سعيا منه لتوفير الدعم المالى الكافى للقناة الجديدة دون الالتزام باعباء مالية لصرف الفوائد المستحقة للمصريين والمقرر صرفها خلال الفترة المقبلة.

هذا ومن المقرر ان يحدث هذا القرر رودود فعلا غاضبة بين المصريين وبخاصة الذى سبق وان قرروا الاستثمار فى مشروع قناة السويس الجديدة.
>كل عام وانتم بخير ، قدمنا لكم كذبة ابريل”.

خبر الحياة الآن

خبر الحياة الآن

بيان رئاسة الجمهورية

بيان رئاسة الجمهورية

 

وقام موقع الحياة الآن بمحو الخبر من على الموقع بعد تسببه في أزمة خبرية جعلت مؤسسة الرئاسة ترسل بيانًا للصحفيين تطالبهم فيه لأول مرة بعدم السخرية والمزاح في تناول الأخبار، وذلك بعد أن أثار الخبر بلبلة في الأوساط الصحفية وفي الحكومة ودفع مسؤولون بها لإصدار تصريحات تنفي فيها صحة الخبر دون وجود أساس له من البداية.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية:

تصحيح عاجل

تابع المكتب الإعلامي للسيد رئيس الجمهورية ما نشرته إحدى المواقع مدعيه أن هناك قراراً جمهوري صدر بإلغاء فوائد شهادات استثمار قناة السويس.
>و يؤكد المكتب الإعلامي أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة و أن رئاسة الجمهورية لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن.
>ويناشد المكتب الإعلامي للسيد رئيس الجمهورية بالجماعة الصحفية إلتزام المهنية وعدم إدخال السخرية و المزاح في التناول الخبري خاصةً في الأمور التي تمس الرأي العام المصري و الأمن القومي.

جدير بالذكر أن الخبر نفسه أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بضرورة تحري الدقة، ووجهوا سبابًا للصحفي المتسبب في الخبر في تعليقات على الخبر نفسه قبل مسحه.

تعليقات خبر كذبة إبريل

تعليقات خبر كذبة إبريل

وتداوت مواقع أخرى أخبارًا مزيفة مثل: “أميتاب بتشان يتزوج من فتاة مطار القاهرة” ، و ” حركة 6 إبريل تحل نفسها” ، ومن الأخبار العالمية “#‏كذبة_ابريل‬ - البرتغال تبيع رونالدو لإسبانيا” ، و “BMW  تمنح سيارة جديدة لأول شخص يصل إليها بسيارته القديمة في نيوزيلاندا”.

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أونا

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