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وفاة أكبر معمرة في اليابان عن عمر يناهز 117 عامًا

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وفاة أكبر معمرة في اليابان عن عمر يناهز 117 عامًا وفاة أكبر معمرة في اليابان عن عمر يناهز 117 عامًا

المُعمرة اليابانية

ذكرت وسائل إعلام يابانية إن ميساو أوكاوا أكبر معمرة في العالم توفيت يوم الأربعاء عن عمر يناهز 117 عامًا.

وعزت أوكاوا طول عمرها إلى “تناول الأطعمة اللذيذة” وأخذ فترات راحة طويلة.

وولدت أوكاوا لتاجر أقمشة في مدينة أوساكا في غرب البلاد عام 1898 وهو العام نفسه الذي ضمت فيه الولايات المتحدة جزر هاواي وأطلقت فيه شركة كوكاكولا مشروبها الغازي الجديد.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن أوكاوا بدت في حالة صحية مقبولة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الأخير في الخامس من مارس الماضي وأنها تناولت قطعة من الكعكة لكنها بدأت تفقد شهيتها تدريجيًا منذ ذلك الوقت وتوفيت في وقت مبكر من يوم الأربعاء محاطة بأحفادها.

وفي يونيو 2013 أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أوكاوا أكبر امرأة في العالم إثر وفاة جيرومون كيمورا اليابانية أيضًا عن عمر يناهز 116 عامًا و54 يومًا.

وبوفاة أوكاوا انتقل لقب أكبر معمرة في العالم إلى الأمريكية جريترود ويفار التي ستكمل 117 عاما في الرابع من يونيو المقبل.

 

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