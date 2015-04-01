ضاحى خلفان: "سيأتى إليكم خبر عن الحوثى.. والله وأعلم"

قال قائد شرطة دبى السابق، ضاحى خلفان، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "سيأتى إليكم خبر عن الحوثى.. هذا والله أعلم"، فى إشارة إلى الإعلان عن نتائج جديدة للعملية العسكرية ضد الحوثيين فى اليمن.

وكانت طائرات التحالف العربى قصفت فجر اليوم، الأربعاء، عددًا من المواقع التابعة للحوثيين وقوات عسكرية موالية للرئيس السابق على عبدالله صالح، فى اليوم السابع لعملية "عاصفة الحزم"، التى ينفذها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

واستهدفت عمليات القصف، معسكر الحرس الجمهورى بحزيز (جنوب صنعاء) ومخازن للأسلحة، كما استهدفت مواقع الدفاع الجوى والساحلى فى محافظة الحديدة غرب اليمن.

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