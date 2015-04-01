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"رئيس النواب اللبنانى" يكشف وجود بحيرة عذبة بالبحر المتوسط (تحديث)

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"رئيس النواب اللبنانى" يكشف وجود بحيرة عذبة بالبحر المتوسط (تحديث) "رئيس النواب اللبنانى" يكشف وجود بحيرة عذبة بالبحر المتوسط (تحديث)
كشف رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى أن تقرير مجلس البحوث حول المياه العذبة اللبنانى أظهر وجود كميات مياه عذبة تحت البحر المتوسط قبالة مدينة صور، حيث توجد على بعد 6 كيلومترات من الشاطىء بحيرة مياه عذبة بطول 400 متر وعرض 100 متر، مؤكدا أنه سيستمر فى متابعة هذا الموضوع بكل اهتمام.

وجدد برى - خلال لقائه بعدد من النواب اللبنانيين اليوم الأربعاء - تأكيده على تفعيل عمل مجلس النواب والحكومة، مشددا على عزمه عقد جلسة تشريعية لدراسة وإقرار العديد من مشاريع القوانين الضرورية.

من جهة أخرى، استقبل رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى اللبنانى النائب وليد جنبلاط، اليوم، السفير المصرى فى لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد.

وجرى خلال اللقاء البحث فى التطورات السياسية فى لبنان والمنطقة.

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