بعد تحطم طائرة ألمانيا.. الطيران المصرى يلزم وجود شخصين بكابينة القيادة

قررت سلطة الطيران المصرى، اتخاذ إجراءات جديدة فى قواعد الأمن والسلامة الجوية، على خلفية حادث سقوط الطيارة الألمانية، حيث قررت ضرورة وجود فردين داخل كابينة القيادة طوال الرحلة الجوية، وذلك بدخول فرد من أعضاء الطاقم من الضيافة الجوية، عند خروج كابتن الطائرة أو مساعده خارج الكابينة لأى سبب من الأسباب، ويبقى حتى عودته.

وصرح الطيار محمود الزناتى رئيس سلطة الطيران المدنى، بأن القرار يأتى لضمان تحقيق أعلى نسبة من الأمن والسلامة الجوية، ولضمان فتح باب الكابينة من الداخل عند حدوث طارئ، ليس فقط مثلما أشارت التحقيقات الأولية فى حادث الطائرة الألمانية لشركة جيرمان وينجز التابعة لشركة لوفتهانزا، بقيام مساعد الكابتن اندريا لولتبز، بإغلاق باب الكابينة من الداخل، والتعمد فى إسقاط الطائرة، ولكن أيضا تحسبا لحدوث أى أحداث أخرى كإصابة من يتواجد داخل الكابينة بمفردة بأزمة قلبية مفاجأة أو إغماء والكابينة مغلقة، وفى تلك الحالة يقوم فرد الضيافة بفتحها من الداخل لتواجدة داخل الكابينة.

وأشار الطيار محمود الزناتى رئيس سلطة الطيران المدنى فى تصريحات صحفية له اليوم بأن المنشور تم توزيعه على جميع الشركات المصرية العاملة بمصر لتطبيقه فورا ، يأتى ذلك فى حين لا تزال التحقيقات جارية فى واقعة الطائرة الألمانية والتى أشارت تحقيقاتها الأولية، بوجود تعمد من جانب المساعد فى الانتحار، واستغلال فرصة خروج الكابتن لدورة المياه، بإغلاق باب الكابينة لإسقاط الطائرة.

- صحيفة ألمانية تحصل على تسجيل فيديو لآخر لحظات ركاب الطائرة الألمانية (تحديث)

>

- المكسيك تفرض وجود شخصين بغرفة قيادة الطائرات بعد تحطم الطائرة الألمانية