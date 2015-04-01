وزارة الخارجية تبدأ إجلاء المصريين من اليمن لدول الجوار

قالت وزارة الخارجية أنها تمكنت من تأمين خروج مجموعات من المصريين من اليمن باتجاه دول الجوار وعن طريق البحر، حيث يجرى حالياً تسهيل عبور مجموعة من المواطنين المصريين القادمين برا من اليمن عبر منفذ الحدود السعودى بالتنسيق مع القنصلية المصرية العامة فى جدة والتى تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة للدخول للأراضى السعودية تمهيداً لإعادتهم إلى أرض الوطن.

كما غادرت مجموعة مصرية بالطريق البحرى ميناء عدن على متن احدى الزوارق المتواجدة فى الميناء، بالاضافة الى مجموعة من المواطنين وصلت الى المعبر الحدودى بين اليمن وسلطنة عمان حيث يتم التنسيق حالياً لتأمين دخولهم للأراضى العمانية تمهيداً لإعادتهم إلى مصر.

واكد السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية مواصلة خلية الأزمة الوطنية بمشاركة ممثلى الوزارات والأجهزة المعنية متابعة أوضاع الجالية المصرية فى اليمن لتامين عودة المصريين بشكل آمن.

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