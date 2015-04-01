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محلب ووزير تعليم المغرب يعلنان الاتفاق على مبادرة تعاون مصرى مغربى

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محلب ووزير تعليم المغرب يعلنان الاتفاق على مبادرة تعاون مصرى مغربى محلب ووزير تعليم المغرب يعلنان الاتفاق على مبادرة تعاون مصرى مغربى
استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لحسن الداودى وزير التعليم العالى والبحث العلمى المغربى، وحضر اللقاء وزير البحث العلمى، والسفير المغربى فى القاهرة.

فى بداية اللقاء رحب رئيس الوزراء بالوزير المغربى، مؤكدا أن تربطها بالمغرب علاقات وطيدة على مستوى القيادة والشعب، مشيرا إلى أنه شخصيا يقدر المغرب قيادة وشعبا، وطلب منه نقل تحياته إلى رئيس الوزراء المغربى.

وفيما يتعلق بعلاقات التعاون العلمية والأكاديمية بين البلدين فقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على الإعلان عن مبادرة لتجمع وائتلاف مصرى مغربى، يتم انضمام دول عربية أخرى إليه لاحقا، بحيث يتم التعاون فى مجالات البحث العلمى، التى تحتاجها دولنا العربية مثل أبحاث تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحى، واستخدام الطاقة الشمسية فى توليد الطاقة الكهربائية.

وخلال الاجتماع، أشار الوزير المغربى إلى أنه عندما يحل فى مصر فكأنه يحل فى بلده، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إعداد زيارة لرؤساء الجامعات المصرية للمغرب ليلتقوا هناك مع نظرائهم المغربيين، والاتفاق على أطر التعاون فى مختلف المجالات.

من ناحية أخرى، أكد وزير البحث العلمى المصرى، أنه سيتم تدعيم أطر التعاون المشترك بين البلدين، وستكون هناك اتفاقيات أيضًا فى المجالات العلمية مع دول عربية أخرى، وسيتم إعداد مذكرة تعاون ثنائى لتوقيعها قريبا.


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مصر 365

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