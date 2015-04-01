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محمود رضوان يتعاون مع فريق “كايروكى ” بأغنيتين فى ألبومهم المقبل”ناس وناس”

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محمود رضوان يتعاون مع فريق “كايروكى ” بأغنيتين فى ألبومهم المقبل”ناس وناس” محمود رضوان يتعاون مع فريق “كايروكى ” بأغنيتين فى ألبومهم المقبل”ناس وناس”

أكد الشاعر محمود رضوان لوكالة أنباء ona أن الصدفة لعبت دورا كبيرا فى تقديم فريق “كايروكى” لأغنيتين من أشعاره بألبومهم “ناس وناس”،ا لمقرر طرحه 7أبريل المقبل.

رضوان قال أن ما يضيف لسعادته بالتعاون مع الفريق ،هو أعتقاده بصعوبثة تحويل قصيدته “والله ما عايز غير بيت” إلى أغنية، لكنه فوجىء بحماس المطرب أمير عيد لها ،عقب نشر خبر صحفى عن ترجمتها فى كتاب صادر باللغة الايطالية، تحت رعاية بابا الفيتكان عن الأسرة والبيت والحياة العائلية ،و شارك فيه عدد كبير من شعراء أوربا عموما وايطاليا تحديدا وكنت أنا العربي الوحيد فى اطار برنامج للتعاون الثقافي مع المؤسسة الإيطالية.

وأضاف أما الأغنية الثانية “قبل الوصول” فسبق صدورها فى ديوان “ايجار جديد “،قبل ان يقوم شريف الهواري بوضع رؤيته لها كملحن فيها ،والحمد لله قدمت بشكل رائع .
> يذكر أنه صدر لمحمود رضوان من قبل دواوين “حافى وحر”،”إبحار جديد”،و “نضارة نظر” ،كما شارك بعدد من أشعاره وأغانيه في انطلاق مجموعة من الفرق الغنائية مثل «وسط البلد» و«صحرا» و«حواديت» و«الفريق الإنجليزي» و«slam uk band»، وغنى المطرب الكبير محمد منير من أشعاره أغنية “بننجرح”، ومن أشهر أعماله أيضاً أغنية «عم مينا» لفريق وسط البلد.

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