اكتئاب الحمل.. الأسباب والعلاج

أسباب اكتئاب الحمل

>

تتعرض المرأة فى فترة الحمل للعديد من التغيرات العضوية، ولكن هناك بعض التغيرات النفسية التى تصيبها أيضا فى تلك الفترة وأهمها اكتئاب الحمل.>يوضح الدكتور عطية أبو النجا استشارى النساء والولادة، أن هناك العديد من العوامل التى تتعرض لها المرأة فى فترة الحمل، وتؤدى لإصابتها باضطرابات نفسية، وأشهرها ما يعرف باكتئاب الحمل.

ويحدث اكتئاب الحمل نتيجة للتغيرات الهرمونية التى تتعرض لها المرأة فى تلك الفترة، وتتميز بكونها تغيرات شديدة ومفاجئة، وهو ما يجعلها تلعب دورا مؤثرا على الحالة النفسية للمرأة.

كما أن العوامل الاجتماعية المحيطة، تلعب دورا أساسيا فى إصابة الحامل بالاضطرابات النفسية، كخوفها من تجربة الحمل، وعدم ثقتها بقدرتها على تحمل مسئولية الجنين.

علامات وعلاج اكتئاب الحمل

>

موضوعات متعلقة..

>

الاكتئاب يستمر مع الأم الحامل حتى بعد الولادة بثمانية أسابيع

>بداية يجب أن يشخص اكتئاب الحمل تشخيصا سليما تبعا لما ينصح به عطية، وهو ما قد يحدده الطبيب المعالج بناء على ظهور عدد من العلامات النفسية التى تظهر على المرأة، كفقدان الشهية المرضى، وعدم الرغبة فى استمرار الحمل، ونوبات البكاء دون سبب واضح، وسرعة الغضب.>وفى حالة التأكد من إصابة المرأة باكتئاب الحمل، يجب استشارة الطبيب النفسى، والمتابعة معه بجانب طبيب النساء، لحين موعد الولادة.