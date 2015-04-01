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وزيرا الري والزراعة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدون مشروع “قرية الأمل”

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وزيرا الري والزراعة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدون مشروع “قرية الأمل” وزيرا الري والزراعة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدون مشروع “قرية الأمل”

وزير الزراعة والرى ومحافظ الإسماعيلية أثناء تفقدهم المشاريع

قام الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى والدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقهما اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ،واللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف العام على مشروع قناة السويس الجديدة بجولة مسائية بشرق قناة السويس لتفقد ومتابعة ما يجري تنفيذه من أعمال مشروع إعادة تأهيل ” قرية الأمل ” بقطاع القنطرة شرق والمخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين والمقامة على مساحة أربعة آلاف فدان والتي تعتبر النواة الأولى لتنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح .

وتأتي هذه الزيارة بهدف متابعة الموقف التنفيذي لما يجري من أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة قرية الأمل وإنشاء الصوبات الزراعية الحديثة والتي بلغ اجماليها عدد 514 صوبة زراعية بالإضافة إلى عدد 68 بيت زراعي مصممة جميعها على أحدث وسائل تكنولوجيا الري الحديث تكنولوجيا الزراعة الحديثة .

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال مشروع إنشاء سحارة سرابيوم على ترعة سيناء بشرق القناة والمزمع الانتهاء منها قريبًا لري عشرات الآلاف من الأفدنة بشرق قناة السويس ،ويأتي هذا تزامنًا مع قرب الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة والمشروع القومي الكبير لتنمية محور قناة السويس ومحافظات الإقليم الثلاثة وخطة تنمية سيناء .

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