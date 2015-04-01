وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي يجتمعان لمناقشة توصيات المجلس الاقتصادي

اجتمع أشرف سلمان وزير الإستثمار ونجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولي أمس مع أعضاء المجلس التخصصي للتنمية الإقتصادية التابع لرئيس الجمهورية برئاسة عبلة محي الدين لمناقشة التوصيات المقدمة من المجلس الإقتصادى بشأن المؤتمر ومتابعة تنفيذ المشروعات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمتابعة نتائج المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015،

وكان المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية قد أعد تقريرًا لتقييم ومتابعة المؤتمر الإقتصادي وعرضه في الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين وناقش فيها الحضور هذه التوصيات واتفق على ضرورة وضع خطة زمنية وآليات محددة لرصد وتقييم نتائج المؤتمر ونشرها للمستفيدين من أجل تنشيط التواصل مع المستثمرين، وكذلك إنشاء قنوات إتصال لتوصيل الأهداف والنتائج للمواطنين حتى يعلم المواطن البسيط جدوى ونتائج الموتمر.