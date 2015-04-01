تجديد حبس 4 من المتهمين بخطف طفل الغردقة 15 يومًا

قرر المستشار محمد عتمان رئيس محكمة جنح الغردقة، الأربعاء، تجديد حبس 4 أشخاص 15 يومًا مع إثنين أخرين جاري التحقيق معهم في اختطاف نجل رجل أعمال بالغردقة لصالح تاجر قطع غيارات سيارات لخلافات مالية بينهم، وذلك في القضية رقم 1658 لسنة 2015 جنح ثان الغردقة .

وكان المستشار طه الجوهري، مدير نيابة الغردقة الجزئية، قد قرر أول أمس حبس كلًا من “محمد. م “وشهرته حماده” صاحب ورشة لنشات بحرية، و”سعد. س ” مكانيكي لنشات بحرية مسجل، وكذلك “محمد. ف .إ ” صاحب صالة الألعاب رياضية مسجل، وكذلك ” ضياء. م . ا ” صاحب محل قطع غيار سيارات مسجل، قرر حبسهم 4 أيام علي زمة التحقيقات .

وكانت بداية الواقعة بتلقي الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة بلاغًا من المدعوه ” وفاء . ع ” باختطاف نجلها خلال ذهابه للمدرسة بمدينة الغردقة، وتم إخطار اللواء حمدي الجزار مدير الأمن ،وتم تشكيل فريق بحث لضبط الجناه وتحرير الطفل .

وقاد فريق البحث كل من العميد منتصر عويضة مفتش الأمن العام بالغردقة، والعميد صلاح فراج رئيس مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، والرائدين طارق سكر ومحمد خشبة، تبين من تحريات فريق البحث أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، يدعي ” إبراهيم الغريب” وأن والده يعمل مستورد لقطع غيار السيارات من دولة اليونان .

بورسعيد: جمال نوفل