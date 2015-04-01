أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد» -
«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية» -
عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تجديد حبس 4 من المتهمين بخطف طفل الغردقة 15 يومًا

Google+ Print
تجديد حبس 4 من المتهمين بخطف طفل الغردقة 15 يومًا تجديد حبس 4 من المتهمين بخطف طفل الغردقة 15 يومًا

الطفل عقب تحريره

قرر المستشار محمد عتمان رئيس محكمة جنح الغردقة، الأربعاء، تجديد حبس 4 أشخاص 15 يومًا مع إثنين أخرين جاري التحقيق معهم في اختطاف نجل رجل أعمال بالغردقة لصالح تاجر قطع غيارات سيارات لخلافات مالية بينهم، وذلك في القضية رقم 1658 لسنة 2015 جنح ثان الغردقة .

وكان المستشار طه الجوهري، مدير نيابة الغردقة الجزئية، قد قرر أول أمس حبس كلًا من “محمد. م “وشهرته حماده” صاحب ورشة لنشات بحرية، و”سعد. س ” مكانيكي لنشات بحرية مسجل، وكذلك “محمد. ف .إ ” صاحب صالة الألعاب رياضية  مسجل، وكذلك ” ضياء. م . ا ” صاحب محل قطع غيار سيارات مسجل، قرر حبسهم 4 أيام علي زمة التحقيقات .

وكانت بداية الواقعة بتلقي الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة بلاغًا من المدعوه ” وفاء . ع ” باختطاف نجلها خلال ذهابه للمدرسة بمدينة الغردقة، وتم إخطار اللواء حمدي الجزار مدير الأمن ،وتم تشكيل فريق بحث لضبط الجناه وتحرير الطفل .

وقاد فريق البحث كل من العميد منتصر عويضة مفتش الأمن العام بالغردقة، والعميد صلاح فراج رئيس مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، والرائدين طارق سكر ومحمد خشبة، تبين من تحريات فريق البحث أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، يدعي ” إبراهيم الغريب” وأن والده يعمل مستورد لقطع غيار السيارات من دولة اليونان .

بورسعيد: جمال نوفل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا