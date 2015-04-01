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بالصور .. محافظ شمال سيناء يشارك باحتفال يوم اليتيم

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نظمت مديرية أمن شمال سيناء اليوم، احتفال موسع بيوم اليتيم، عقد بقاعة وحديقة نادى ضباط الشرطة على ساحل مدينة العريش بحضور ومشاركة اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، واللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء، وقيادات المباحث والأمن العام والمرور والأمن الوطنى وإدارة العلاقات العامة بمديرية أمن شمال سيناء.

تضمن الإحتفال تكريم 100 طفل يتيم بمنحهم هدايا قدمتها مديرية الأمن وفقرات فنية وألعاب وعروض للتنورة والعرائس.

مدير امن شمال سيناء مشاركا - اليوم السابع -4 -2015
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مدير امن شمال سيناء مشاركا

محافظ شمال سيناء والقيادات الأمنية فى الأحتفال- اليوم السابع -4 -2015
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محافظ شمال سيناء والقيادات الأمنية فى الأحتفال

مشاركة جميع قيادات شمال - اليوم السابع -4 -2015
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مشاركة جميع قيادات شمال

سيناء الأمنية فى الحفل- اليوم السابع -4 -2015
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سيناء الأمنية فى الحفل

اطفال مشاركون- اليوم السابع -4 -2015
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اطفال مشاركون


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