بالصور.. محافظ كفر الشيخ يكرم إعلاميين بينهم مراسل "اليوم السابع"

كرم الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددا من الإعلاميين والتنفيذيين والشخصيات العامة بالمحافظة على جهودهم فى العمل العام.

جاء ذلك خلال إقامة الدورة التدريبية فى مجال التنمية الإدارية والموارد البشرية، والتى حضرها 400 شاب وفتاة من مراكز ومدن المحافظ وعدد من شباب الجامعات.

حاضر فى الدورة التدريبية عدد من المتخصصين فى مجال التدريب والموارد البشرية، وبعض الإعلاميين، منهم أحمد موسى مؤسسة شركة براند للتدريب، وأحمد الواتى ومحمد الدالى وصلاح السعيد وكريم عماد وأحمد هانى ووائل كمال وعبد لله راضى وتامر مصرى، ومن الفنانين محمد طلعت وإيمان عبدالعزيز.

ومن بين المكرمين المهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ، ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلى فايق جميل مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ، ومصطفى مرعى مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ، والسيد الشافعى مدير إدارة سيدى غازى التعليمية، والمهندس سليمان غيث وكيل وزارة الزراعة، وأشرف صحصاح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والمهندس وليد سليمان المنسق العام للمركز المصرى للقيادات الشبابية، ومصطفى الجميل المنسق العام المساعد لمركز المصرى للقيادات الشبابية، والدكتور أحمد نشأت المنسق العام لمؤسسة هيئة المستشارين للتحكيم الدولى، والدكتور شوقى عبد الهادى وكيل كلية الطب البيطرى، والدكتورة شرين أبو وردة أستاذ بكلية التجارة.

ومن الإعلاميين عمرو سعد رئيس رابطة الصحفيين، وعلاء عبد الله نائب رئس رابطة الصحفيين، وعبد القادر الشوادفى، وعبد الرحمن شهاب، ومجدى أبو العنين، وأشرف الحداد، وطارق عامر، ومحمد سليمان مراسل "اليوم السابع"، ومصطفى العافى، وخير الله فؤاد، وطه الملا، ومحمود زيدان، وسمر عبد الرحمن.



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محافظ كفر الشيخ يكرم الشخصيات العامة



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محافظ كفر الشيخ يكرم أشرف صحاح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية د



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يكرم عمرو سعده رئيس رابطة الصحفيين



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محافظ كفر الشيخ يكرم مدير مكتب "اليوم السابع" بالمحافظة



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محافظ كفر الشيخ يكرم على فايق مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية



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يكرم اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مدينة كفر الشيخ



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محافظ كفر الشيخ يكرم أحد الأساتذة الجامعيين



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محافظ كفر الشيخ يكرم المهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد



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محافظ كفر الشيخ يكرم محمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة



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فى كلمة يحث الشباب على العمل