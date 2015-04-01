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إصابة 44 تلميذ ابتدائى بالجديرى المائى بمدارس أسيوط

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إصابة 44 تلميذ ابتدائى بالجديرى المائى بمدارس أسيوط إصابة 44 تلميذ ابتدائى بالجديرى المائى بمدارس أسيوط
أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط، إصابة 44 تلميذا بمرض الجديرى المائى بمدرسة بنى شعران الابتدائية بمركز منفلوط اليوم- الأربعاء.

وكانت مديرية الصحة بأسيوط تلقت إخطارًا من مديرية التربية والتعليم بأسيوط تفيد الاشتباه فى إصابة 44 طالبًا بمدرسة بنى شعران الابتدائية بمركز منفلوط بالجديرى المائى.

وبانتقال الفريق الطبى إلى المدرسة تبين إصابة الطلاب بمرض الجديرى المائى، وتم صرف العلاج اللازم للطلاب وعزلهم عن باقى زملائهم، بمنحهم إجازة
>أسبوعين لحين تلقى العلاج.

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