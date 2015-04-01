"دبي ميراكل غاردن" تفوز بجائزة سياحة الحدائق العالمية 2015

فازت حديقة "دبي ميراكل غاردن" للزهور بجائزة "سياحة الحدائق العالمية 2015" عن فئة حديقة العام لأحدث تجربة للحدائق المتميزة، وذلك ضمن برنامج الجوائز الذي تنظمه "الشبكة العالمية للحدائق السياحية" و"ملتقى حدائق أمريكا" واستضافت حفله الختامي مؤخرا مدينة تورنتو الكندية.

وتمنَح الشبكة الدولية المتخصصة جوائزها للمنظمات والأفراد الذين تميزوا في تقديم تجارب ناجحة وذات طابع فريد في مجال تطوير الحدائق وتحويلها إلى مناطق جذب سياحي، ويتم توزيع الجوائز خلال حفل سنوي يحضره ممثلو كبرى المنظمات والمؤسسات السياحية ذات الصلة من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا التقدير العالمي احتفاءً بالتميز الواضح في الحديقة التي تضم بين جنباتها أكثر من 45 مليون زهرة موزعة على تصاميم فريدة ومتنوعة تستقطب أعداداً متزايدة من الزوار سنوياً سواء من داخل الدولة أو خارجها، وذلك لتفرد طبيعتها وتصاميمها وتنوع الزهور المنتشرة بين جنباتها لاسيما وأن بعضها يتم زراعته للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي.

ووفقاً للدكتور ريتشارد بين فيلد، رئيس الشبكة الدولية لسياحة الحدائق"، فإن سياحة الحدائق تمثل جزءاً مهماً من صناعة السياحة العالمية والتي تعد رابع أكبر صناعة في العالم، وحسب تقديره، فإن هذا الشكل من أشكال السياحة يستقطب سنوياً نحو 250 مليون زائر، فيما يرى أن هذا الرقم مرشح للزيادة إذا ما أُخذ في الاعتبار الفعاليات الأخرى ذات الصلة مثل مهرجانات ومعارض الحدائق التي تقام سنويا حول العالم.

الأكبر عالمياً

وتعدُّ "دبي ميراكل غاردن" أكبر حديقة زهور في العالم بمساحة إجمالية تصل إلى 72 ألف متر مربع، وتقع الواحة الملوّنة في محيط مجمع "دبي لاند"، وتنتشر في أركانها وممراتها مجموعة من التصاميم الأفقية والرأسية المتميزة بتشكيلات من ألوان الزهور والورود والنباتات بأكثر من 60 لوناً مختلفاً.

وقد احتفلت "دبي ميراكل غاردن" مؤخراً بافتتاح أكبر حديقة مغطاة للفراشات في العالم والأولى في منطقة الشرق الأوسط بإجمالي نحو 15 ألف فراشة من حوالي 26 فصيلة تم جمعها من مختلف أنحاء العالم وعلى مساحة إجمالية تصل إلى 4400 متر مربع منها منطقة مغطاة بالكامل مصممة على هيئة تسع قباب بمساحة تبلغ حوالي 2600 متر.

ومن بين أبرز تصاميم الزهور التي تتضمنها "ميراكل غاردن" مجسمات ضخمة لـ "برج خليفة"، أعلى بناء في العالم، ونسر الإمارات، وأهرامات الزهور، إضافة إلى ممر القلوب، وممشى المظلات الملونة، ونهر الزهور



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