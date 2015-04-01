5 نصائح لطفل سوى نفسيًا واجتماعيًا

الأم تجعل الطفل سوى نفسيًا

الأطفال هبة من الله سبحانه وتعالى، وتربيتهم من أصعب الأشياء على الأبوين، حيث يهدفان إلى أن تصبح تربية الأطفال فى أفضل صورة.>وفى هذا السياق تشير الدكتورة صفاء عبد القادر استشارى الطب النفسى، أن الطفل يتأثر ويكتسب مهارته من "الأم"، وهى من تساعده على التعامل الجيد مع المحيطين به، وأيضًا تجعله شخصًا سويًا.>الطفل فى بداية عمره لا يستطيع التعبير والأم هى من تقوم بإكسابه تلك المهارة:

وتتابع د.صفاء، أنه فى المراحل العمرية الأولى للطفل لا يستطيع التواصل مع الآخرين، لأنه لم يكتسب مهارة التكلم بعد ولذلك فهو يكتفى بالتعبير عن طريق استخدام بعض الأساليب العفوية والعشوائية، وهنا يبدءًا دور "الأم" فى اكتسابه للمهارات التى يحتاجها.

نصائح لخلق طفل سوى نفسيًا واجتماعيًا

>وتقدم استشارى الطب النفسى بعض النصائح التى تساعد الأم على خلق طفل سوى اجتماعيًا ونفسيًا، عن طريق:

1- جعله شخصًا لديه ثقة بالنفس، عن طريق إعطائه الفرصة للتعبير عما يقبله أو يرفضه، وتركه يختار الأشياء الخاصة به كالملابس التى سيرتديها أو اللعبة التى سيشتريها، وعدم الضغط عليه.

2- مهارة تعليمه للكلام تجعله شخصًا يعبر عن نفسه، وذلك عن طريق التحدث معه كثيرًا.

3- لا تجبريه على مجالسة أشخاص لا يريدهم حتى لا ينعزل ويصبح طفلاً انطوائيًا.

4- أفضل الطرق لتعليمه القيم والعادات هى أفلام الكرتونية الخاصة بذلك، وأيضًا قصص الأطفال.

>5- التنزه ومعرفته بأطفال آخرين تجعله أكثر راحة نفسية.

وأخيرًا توضح استشارية الطب النفسى، أن هذه الممارسات تجعل الطفل ذا شخصية قوية لا يستطيع أحد أن يهزمه، ويكتسب المزيد من المهارات الاجتماعية، ويصبح سويًا نفسيًا ومبدعًا فى الكبر.

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