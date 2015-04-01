الخارجية: مصر تبدأ في إجلاء رعاياها من اليمن عن طريق دول الجوار والبحر

تمكنت مصر اليوم الأربعاء تأمين خروج مجموعات من المصريين من اليمن باتجاه دول الجوار وعن طريق البحر، حيث يجري حالياً تسهيل عبور مجموعة من المواطنين المصريين القادمين برا من اليمن عبر منفذ الحدود السعودي بالتنسيق مع القنصلية المصرية العامة في جدة والتي تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة للدخول للأراضي السعودية تمهيداً لإعادتهم إلي أرض الوطن، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية في إطار لجنة الأزمات الوطنية المشكلة لمتابعة أوضاع المصريين في اليمن.

كما غادرت مجموعة مصرية بالطريق البحري ميناء عدن على متن احدى الزوارق المتواجدة في الميناء، بالاضافة الى مجموعة من المواطنين وصلت الى المعبر الحدودي بين اليمن وسلطنة عمان حيث يتم التنسيق حالياً لتأمين دخولهم للأراضي العمانية تمهيداً لإعادتهم إلي مصر. واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية مواصلة خلية الازمة الوطنية بمشاركة ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية متابعة أوضاع الجالية المصرية في اليمن لتامين عودة المصريين بشكل آمن.