بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس السويس 5 مايو المقبل

أعلن ديوان عام محافظة السويس موافقة اللواء العربي السروي محافظ السويس على الجدول المقترح من مديرية التربية والتعليم الخاص بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2014 – 2015، لجميع المراحل التعليمية، والتى تقرر أن تبدأ يوم 5 مايو القادم وتستمر حتي 25 من نفس الشهر.

وقال أيمن سمير المسئول الإعلامي لمديرية التربية والتعليم فى تصريحات خاصة أنه خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان التفصيلي عن الجدول واسماء المواد الدراسية والامتحانات لجميع المراحل التعليمية المختلفة سواء التعليم الأساسي والشهادات العامة والمدارس الفنية.