أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد» -
«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية» -
عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس السويس 5 مايو المقبل

Google+ Print
بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس السويس 5 مايو المقبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس السويس 5 مايو المقبل

صورة أرشيفية

أعلن ديوان عام محافظة السويس موافقة اللواء العربي السروي محافظ السويس على الجدول المقترح من مديرية التربية والتعليم الخاص بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2014 – 2015، لجميع المراحل التعليمية، والتى تقرر أن تبدأ يوم 5 مايو القادم وتستمر حتي 25 من نفس الشهر.

وقال أيمن سمير المسئول الإعلامي لمديرية التربية والتعليم فى تصريحات خاصة أنه خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان التفصيلي عن الجدول واسماء المواد الدراسية والامتحانات لجميع المراحل التعليمية المختلفة سواء التعليم الأساسي والشهادات العامة والمدارس الفنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا