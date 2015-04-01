أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد» -
«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية» -
عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

البدوي يفوض أبو شقة والخولي و الحسامي لحضور اجتماع محلب غدًا

Google+ Print
البدوي يفوض أبو شقة والخولي و الحسامي لحضور اجتماع محلب غدًا البدوي يفوض أبو شقة والخولي و الحسامي لحضور اجتماع محلب غدًا

الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد

فوض الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد ، والمهندس حسام الخولي السكرتير العام المساعد ، والمستشار بهجت الحسامي المتحدث الرسمي باسم الحزب ، في حضور الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب غداً الخميس الساعة الثانية عشر لمناقشة قوانين الإنتخابات.

وصرح المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد أن الوفد من واقع إيمانه بأن المرحلة الحالية مرحلة فارقة في تاريخ ، فإنه سيضع مصلحة مصر والمصريين فوق أي مصلحة أخري لأن ما يعنيه في المقام الأول مصلحة مصر ونجاح التجربة الديموقراطية في مصر خاصة أن الانتخابات البرلمانية سيتحقق بها الإستحقاق الثالث لخارطة الطريق ، وحتي نكون قد حققنا أهداف ثورة 30 يونيو.

وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة قائلاً “أنا متفائل بنجاح هذه التجربة الديموقراطية لأن إرادة المصريين هي التي ستفرض في النهاية ما تريد ، وأنه يرفض فكرة التشكيك ما دمنا أمام انتخابات حرة وإرادة تجلت في ثورة 1919 ، وثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل

مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل

تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت

تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت

«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية»

«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية»

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير