البدوي يفوض أبو شقة والخولي و الحسامي لحضور اجتماع محلب غدًا

فوض الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد ، والمهندس حسام الخولي السكرتير العام المساعد ، والمستشار بهجت الحسامي المتحدث الرسمي باسم الحزب ، في حضور الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب غداً الخميس الساعة الثانية عشر لمناقشة قوانين الإنتخابات.

وصرح المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد أن الوفد من واقع إيمانه بأن المرحلة الحالية مرحلة فارقة في تاريخ مصر ، فإنه سيضع مصلحة مصر والمصريين فوق أي مصلحة أخري لأن ما يعنيه في المقام الأول مصلحة مصر ونجاح التجربة الديموقراطية في مصر خاصة أن الانتخابات البرلمانية سيتحقق بها الإستحقاق الثالث لخارطة الطريق ، وحتي نكون قد حققنا أهداف ثورة 30 يونيو.

وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة قائلاً “أنا متفائل بنجاح هذه التجربة الديموقراطية لأن إرادة المصريين هي التي ستفرض في النهاية ما تريد ، وأنه يرفض فكرة التشكيك ما دمنا أمام انتخابات حرة وإرادة تجلت في ثورة 1919 ، وثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو.