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افتتاح الملتقى الدولي الثاني للكاريكاتير بقصر الفنون الأحد المقبل

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افتتاح الملتقى الدولي الثاني للكاريكاتير بقصر الفنون الأحد المقبل افتتاح الملتقى الدولي الثاني للكاريكاتير بقصر الفنون الأحد المقبل

دار الأوبرا المصرية

يحتضن قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، في السادسة مساء الأحد المقبل، الملتقى الدولي الثاني للكاريكاتير، بحضور وزير الثقافة د.عبد الواحد النبوي، ود.سلوى الشربيني رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ورئيس الملتقى فنان الكاريكاتير جمعة فرحات.

من جانبه، قال محمد إبراهيم توفيق مدير قصر الفنون، إنه سيتم عرض 850 عملًا فنيًا لـ285 فنانًا من 60 دولة، مشيرًا إلى اختيار إيطاليا ضيف شرف الملتقى لهذا العام.

يذكر أن دورة الملتقى إهداء إلى روح الفنانين مصطفى حسين وأحمد طوغان، وسيتم أيضًا تكريم الفنان العالمى جورج بهجورى.

ويتخذ الملتقى هذا العام موضوع “الصحة” لهذه الدورة، ويعبر الفنانون من كل أنحاء العالم عنه بطريقة تجمع بين الجدّة والطرافة، ويستمر المعرض حتى 10 أبريل.

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