"زراعة الإسكندرية" تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

حصلت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بعد أن أكملت الكلية جميع المعايير الحاكمة والمؤسسية وعددها 14 معيارا للجودة حول التعليم والدراسات العليا وخدمة المجتمع والهيكل الإدارى والوظيفى ووضع آليات تضمن جودة مخرجات التعليم ومراجعة برامج مرحلة البكالوريوس، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا "دبلوم - ماجستير - دكتوراه".

وقال المكلف بتسيير أعمال جامعة الأسكندرية الدكتور رشدى زهران - فى تصريح له - إن "كلية الزراعة بعد حصولها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تصبح سابع كلية فى جامعة الأسكندرية تحصل على الاعتماد".

وأضاف أن "كلية الزراعة تعد الكلية الرابعة التى تحصل على الاعتماد من ضمن كليات الزراعة على مستوى الجمهورية وعددها 27 كلية"، ومن جانبه، قال القائم بأعمال عميد كلية الزراعة الدكتور محمد بهى الدين محمد إن "حصول الكلية على الاعتماد ومن المرة الأولى يعد إنجازا متميزا يضاف لإنجازات الكلية".

وأشار إلى أنه تم تطوير البنية التحتية للكلية وإنشاء كنترول مركزى جديد، كذلك تجديد المعمل المركزى بالكلية وإمداده بأحدث الأجهزة وتطوير معمل الأسماك بقسم الإنتاج الحيوانى، إنشاء معمل لسلامة الأغذية بقسم الصناعات الغذائية وإنشاء صوبتين زراعيتين مجهزتين ومكيفتين لأقسام الإنتاج النباتى بالكلية، وكذلك إنشاء معملين كمبيوتر بقسم الهندسة الزراعية.