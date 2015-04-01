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افتتاح مشروع "الشباك الواحد" لخدمة المشروعات الصغيرة بمركز "سمسطا"

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افتتاح مشروع "الشباك الواحد" لخدمة المشروعات الصغيرة بمركز "سمسطا" افتتاح مشروع "الشباك الواحد" لخدمة المشروعات الصغيرة بمركز "سمسطا"
افتتح اللواء جلال مبارك، رئيس مركز ومدينة سمسطا، جنوب غرب محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، مشروع "الشباك الواحد" والذى يهدف إلى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمرافقه كل من اللواء عصام الليثى مندوبًا عن وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد رضا الديب سكرتير عام مساعد محافظة بنى سويف.

من جانبه، قال رئيس المدينة فى تصريحات صحفية، إن المشروع يهدف إلى تذليل كافة العقبات أمام المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والبنوك، مشيرًا إلى أن المشروع يأتى لمنح تراخيص مؤقتة للمشروعات والتى تنفذها المبادرة لتبدأ المشروعات فعليًا خلال شهر على أقصى تقدير، ويضم المشروع منفذ ممثل عن الإدارة المحلية وبنوك والأهلى والتنمية والائتمان الزراعى والوزارات.

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