إزالة التعديات على 30 فدانًا بالتلال الأثرية بالبحيرة

شنت اليوم الأربعاء الوحدة المحلية لمركز الدلنجات بالبحيرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ومنطقة آثار البحيرة حملة مكبرة لإزالة التعديات على التلال الأثرية وأملاك الدولة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الأدهم، مدير منطقة آثار البحيرة، تواصل تلك الحملات خلال الفترة المقبلة لإزالة كافة التعديات على المناطق الأثرية بالمحافظة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى إزالة التعديات على مسطح 30 فدانًا بتل آثار "كوم فرين" ومنطقة "كدوة الذهب" بالدلنجات، وكذلك إزالة التعديات على مسطح فدانين بمنطقة تل أبو الطبول، بالإضافة إلى إزالة 10 منازل بمنطقة تل "أم اللبن" الأثرية.