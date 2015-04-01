أول عملية جراحية بالمستشفى التعليمى بالغربية لطفل عمره 3 أشهر

أعلن الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا عن إجراء أول عملية جراحية تحت المخدر الكلى بالمستشفى التعليمى العالمى الجديد، حيث قام فريق من أطباء الجراحة بالمستشفى بإجراء العملية لرضيع لم يتجاوز عمره 3 أشهر يعانى من فتق إربى بالناحيتين.



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ممرضة تعتنى بطفل رضيع داخل حضانة مستشفى طنطا التعليمى العالمى

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم الانتهاء من كل التجهيزات، وتدريب الطواقم الطبية والإدارية، وهيئة التمريض استعداداً لافتتاح المستشفى فى أقرب وقت يتم تحديده لاحقاً، مضيفاً أنه تم التشغيل الفعلى لوحدات العلاج الطبيعى، والمسالك البولية وتفتيت الحصوات، والأشعة، والكبد، والطب الإشعاعى، ووحدة علاج الأورام، والرمد، والجلدية، ووحدة عناية القلب، ووحدة العناية الجراحية، ووحدة السمنة والنحافة، ووحدة عناية الأطفال المبتسرين.



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أطفال تحت الرعاية فى حضانات مستشفى طنطا التعليمى العالمى

يذكر أن المستشفى التعليمى الجديد بجامعة طنطا من أكبر وأحدث الصروح الطبية مقامة على مساحة 23 ألف متر، تحتوى على 15 غرفة عمليات ومهبط طائرات خاص بالإسعاف الطائر، بها 32 غرفة عمليات وجناحين للعناية المركزة بسعة 23 سريرا، إلى جانب 13 غرفة أشعة وغسيل كلوى و14 عيادة خارجية فى مختلف التخصصات، 23 معملاً للتحاليل الطبية، و10 مدرجات للطلبة، طاقة المستشفى 465 سريرا، وتقدم خدماتها لكل محافظات الدلتا.



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طبيبة تفحص مريض داخل المستشفى



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سيدة مسنة داخل العناية المركزة



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توقيع الكشف الطبى على عين طفل