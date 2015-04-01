أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد» -
«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية» -
عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أول عملية جراحية بالمستشفى التعليمى بالغربية لطفل عمره 3 أشهر

Google+ Print
أعلن الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا عن إجراء أول عملية جراحية تحت المخدر الكلى بالمستشفى التعليمى العالمى الجديد، حيث قام فريق من أطباء الجراحة بالمستشفى بإجراء العملية لرضيع لم يتجاوز عمره 3 أشهر يعانى من فتق إربى بالناحيتين.

ممرضة تعتنى بطفل رضيع داخل حضانة مستشفى طنطا التعليمى العالمى- اليوم السابع -4 -2015
>

ممرضة تعتنى بطفل رضيع داخل حضانة مستشفى طنطا التعليمى العالمى

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم الانتهاء من كل التجهيزات، وتدريب الطواقم الطبية والإدارية، وهيئة التمريض استعداداً لافتتاح المستشفى فى أقرب وقت يتم تحديده لاحقاً، مضيفاً أنه تم التشغيل الفعلى لوحدات العلاج الطبيعى، والمسالك البولية وتفتيت الحصوات، والأشعة، والكبد، والطب الإشعاعى، ووحدة علاج الأورام، والرمد، والجلدية، ووحدة عناية القلب، ووحدة العناية الجراحية، ووحدة السمنة والنحافة، ووحدة عناية الأطفال المبتسرين.

أطفال تحت الرعاية فى حضانات مستشفى طنطا التعليمى العالمى- اليوم السابع -4 -2015
>

أطفال تحت الرعاية فى حضانات مستشفى طنطا التعليمى العالمى

يذكر أن المستشفى التعليمى الجديد بجامعة طنطا من أكبر وأحدث الصروح الطبية مقامة على مساحة 23 ألف متر، تحتوى على 15 غرفة عمليات ومهبط طائرات خاص بالإسعاف الطائر، بها 32 غرفة عمليات وجناحين للعناية المركزة بسعة 23 سريرا، إلى جانب 13 غرفة أشعة وغسيل كلوى و14 عيادة خارجية فى مختلف التخصصات، 23 معملاً للتحاليل الطبية، و10 مدرجات للطلبة، طاقة المستشفى 465 سريرا، وتقدم خدماتها لكل محافظات الدلتا.

طبيبة تفحص مريض داخل المستشفى- اليوم السابع -4 -2015
>

طبيبة تفحص مريض داخل المستشفى

سيدة مسنة داخل العناية المركزة- اليوم السابع -4 -2015
>

سيدة مسنة داخل العناية المركزة

توقيع الكشف الطبى على عين طفل - اليوم السابع -4 -2015
>

توقيع الكشف الطبى على عين طفل


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365