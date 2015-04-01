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سوريا:عمان أغلقت معبر نصيب الحدودى من الجانب الأردنى(تحديث)

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سوريا:عمان أغلقت معبر نصيب الحدودى من الجانب الأردنى(تحديث) سوريا:عمان أغلقت معبر نصيب الحدودى من الجانب الأردنى(تحديث)
صرح مصدر مسئول فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية صباح اليوم الأربعاء، أن السلطات الأردنية قامت بإغلاق معبر نصيب الحدودى من الجانب الأردنى.

ونقلت وكالة الأنباء اللسورية /سانا / عن المصدر قوله "إن سوريا تحمل السلطات الأردنية المختصة المسؤولية عن تعطيل حركة مرور الشاحنات والركاب وما يترتب على ذلك اقتصاديا واجتماعى


>وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن إغلاق المعبر الحدودى الرئيسى مع سوريا سيكون مؤقتاً كإجراء احترازى نظرا للعنف على الجانب السورى.
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