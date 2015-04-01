البشير يؤكد أن الشباب السودانى جاهز للمشاركة فى "عاصفة الحزم"

قال الرئيس السودانى عمر البشير، أن الشباب فى السودان جاهزون للمشاركة فى "عاصفة الحزم" مع التحالف العربى الذى تقود حاليا المملكة العربية السعودية ، ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن.

ووجه البشير - أمام مؤتمر جماهيرى اليوم الأربعاء، بمدينة "زالنجي" - عاصمة ولاية وسط دارفور- ضمن حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أقل من أسبوعين- تحية خاصة للطيارين السودانيين الذين يقودون حاليا عمليات قصف المتمردين فى اليمن، وقال "الطيارين السودانيين الآن يمثلونكم خير تمثيل وهم يحلقون بطائراتهم فوق سماء اليمن، دعما للشرعية ودفاعا عن أمن الحرمين الشريفين".

وتابع "نقول لإخواننا فى دول التحالف وعلى رأسهم الأخوة فى المملكة، أن الشعب السودانى كله يقف خلفكم ويؤيد بشدة عاصفة الحزم".

وتعهد الرئيس السودانى، بإعادة تأهيل مدينة "زالنجي" لتكون عاصمة حقيقية للولاية، كما تعهد كذلك بمواصلة العمل فى مطار زالنجى ليكون مطارا دوليا، فضلا عن إنشاء طريق "كاس- زالنجي".

>وأكد البشير، أن عهد الدولة مع مواطنى دارفور هو إكمال السلام لأن السلام سلعة غالية.

وحث الرئيس السودانى مجددا، حاملى السلاح بالركون للسلم باعتبار أن جميع المطالب التى من أجلها حملوا السلاح تحققت عبر وثيقة السلام ، ونصح مواطنى الولاية بالوحدة وعدم الفرقة.

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