هيفاء أبو غزالة: الإعلام دوره مهم فى الترويج للاستثمارات الأجنبية

أكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والاتصال فى جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، على أهمية دور الإعلام العربى فى الترويج للاستثمارات الأجنبية ، وتوظيف المدخرات المحلية فى تنفيذ مشاريع جديدة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها السفيرة هيفاء أبو غزالة أمام المؤتمر الأول للشبكة الفضائية العربية الإخبارية (إيه إن بي) بالتعاون مع جامعة الدول العربية والذى انطلقت أعماله اليوم فى عمان تحت عنوان (دور الإعلام فى دعم وتنمية الاقتصاد العربي) والذى يستمر لمدة يومين.

وقالت الأمين العام المساعد "إن للإعلام دورا مهما فى معالجة الأزمات الاقتصادية وتوجيه الطاقات والإمكانيات المتاحة فى الوطن العربى لتنمية الاقتصاديات ومواجهة تحديات الاستثمار وتحسين أثره فى جذب الاستثمارات الخارجية بما يحقق التنمية المنشودة .. كما أنه يعتبر المرآة التى تنقل ما يدور داخل المجتمعات العربية من حراك ونمو ونشاط إلى الخارج ليتعرف العالم على احتياجاتها من مشاريع اقتصادية".

ونوهت بأن الروابط بين الإعلام والاقتصاد قوية وتفرضها معطيات العصر الحديث ومنجزاته..موضحة أن الهزات الاقتصادية التى يشهدها العالم اليوم دفعت الإعلام لتسخير كل طاقاته لمتابعة تلك الهزات باعتباره شريكا فى تحمل نتائجها السلبية والإيجابية .

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة إن الاقتصاد والإعلام فى شراكة دائمة ومتعددة ، فالاقتصاد يمكنه أن يصنع إعلاما ناجحا وبالمقابل الإعلام يمكن أن يصنع اقتصادا ناجحا .. مؤكدة على أن الإعلام قادر ، إذا أحسن استخدامه ، على خلق البيئة الاقتصادية الجاذبة والوصول إلى التكامل الوطنى والتنمية البشرية.

وشددت على ضرورة توافر شفافية وحرية الوصول للمعلومة وتدريب كوادر متخصصة فى الإعلام الاقتصادى للنهوض باقتصاد الدول العربية والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير المعلومة الصحيحة وإيجاد المزيد من التشريعات التى تدعم العملية الإعلامية فى خدمة التنمية الاقتصادية..مؤكدة على أن الإدارة الإعلامية للأزمات فى شركات القطاع العام والخاص تتطلب دراسة واقع الإعلام الاقتصادى العربى وضرورة وضع الخطط لمواجهة تلك الأزمات سواء أثناء الأزمة أو بعدها.

وبدوره..أكد وزير الدولة الأردنى سلامة النعيمات ، الذى حضر مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الذى يشارك فى مؤتمر الكويت للمانحين ، على أن العالم العربى مؤمن اليوم وأكثر من أى وقت مضى بأهمية رسالة الإعلام فى رسم طريق المستقبل.

وقال النعيمات إنه يقع على المؤسسة الإعلامية العربية دور أكبر من أجل تعزيز إحساس المواطن العربى بالأمن الذى يشكل أحد أهم عوامل التنمية الاقتصادية .. واصفا الإعلام بأنه "صمام الأمان" للاقتصاد ، كما أنه كلما كان قويا كلما كان الاقتصاد أمتن وأقوى.

ومن جانبه..قال محمد العضايلة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر إن الإعلام حاضر فى كل مشاريع التنمية الاقتصادية بالدول العربية ، علاوة على أن أحداث المنطقة باتت تلزمه التعامل معها بكل مهنية وأن يكون هادفا وليس معرقلا للمسيرة..مضيفا إن هناك مزيدا من التناغم بين الإعلام والاقتصاد حيث إن هناك شراكة متعددة الوجوه تجمع بينهما ، فالاقتصاد يمكن أن يصنع إعلاما ناجحا والعكس.

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