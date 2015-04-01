الرئيس العراقى : نتطلع لتوسيع قاعدة الدعم الأمريكى صناعيا وعسكريا

أكد الرئيس العراقى فؤاد معصوم أهمية تطوير علاقات التعاون والصداقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وقال: إننا " نتمسك بالاتفاقية الاستراتيجية الثنائية، واستقلالية القرار العراقى فى كافة المواقف الوطنية والإقليمية والدولية".

وشدد على حرص العراق على تعميق علاقات الصداقة مع الولايات المتحدة والتعاون معها فى كافة المجالات، معربا عن تطلع العراق لتوسيع قاعدة الدعم الأمريكى ليشمل الجوانب الصناعية والعسكرية.

>جاء ذلك خلال استقبال معصوم بقصر السلام اليوم الأربعاء فى بغداد وفدٍ مجلس الشيوخ الأمريكى برئاسة ميتش ماكونيل رئيس الأغلبية الجمهورية والوفد المرافق له.

وتناول الاجتماع الانتصارات العراقية ضد تنظيم (داعش) الإرهابى وتحرير تكريت ومناطق أخرى إلى جانب جملة من القضايا الرئيسية التى تهم البلدين.

ونوه معصوم إلى أن العراق سيتابع حملته العسكرية ضد هذا التنظيم الإرهابى لضمان طرده من كافة الأراضى العراقية ومواصلة ملاحقة خلاياه وأنشطته فى الخارج لمنع ظهور الإرهابيين فى العراق ثانية.

>وأوضح أن هزيمة داعش ستؤثر إيجاباً على التعجيل فى إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة نظراً لأن داعش كشفت عن نفسها كجماعة معادية لكل العراقيين دون استثناء مجدداً التأكيد على أن المصالحة الوطنية العراقية لن تستثنى أحداً سوى الإرهابيين.

ولفت معصوم إلى أن هبوط أسعار النفط وتعثر تصديره من بعض المناطق خلق صعوبات إضافية معرباً عن أمله فى أن يتجاوز العراق هذه المحنة وأن يستفيد من هذه التجربة للعمل على تنويع موارد اقتصاده وعدم حصرها بواردات النفط، وقال: أن العراق دولة لديها قدرات اقتصادية كبيرة لا سيما فى المجالات الزراعية والسياحية.

وحول مشكلة النازحين أشار معصوم إلى وجود أكثر من مليونى نازح موزعين على تسع محافظات عراقية، داعياً المجتمع الدولى والدول الصديقة إلى مساعدة العراق فى معالجة هذه المشكلة بما يضمن عودة النازحين إلى ديارهم وأعمالهم.

من جانبه أكد رئيس الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ الأمريكى حرص الولايات المتحدة على تطوير علاقاتها مع العراق فى كافة المجالات.

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