إزالة 46 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في سوهاج‎

نظمت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بـ4 مراكز.

وقامت الوحدات المحلية لمراكز المراغة والمنشاة وطما وجهينة تحت إشراف المهندسة أحلام سكرتير عام المحافظة وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة اسفرت عن تنفيذ إزالات لـ 46 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية.

وتم إزالة 16 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز المراغة ، وإزالة 12 حالة ناحية مركز المنشاة وعدد 10حالات ناحية مركز طما وتمت إزالة 8 حالات ناحية مركز جهينة.

وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.