بالصور.. محافظ المنيا يضع حجر أساس كنيسة شهداء الإيمان والوطن بقرية العور

قام اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا واللواء محمد صادق الهلباوي مدير الأمن بوضع حجر الأساس لكنيسة شهداء الإيمان والوطن ، بقرية العور،بمركز سما لوط، وذلك بحضور اللواء هشام نصر مدير المباحث الجنائية واللواء جمال قناوي رئيس مدينة سمالوط والأنبا بفنتيوس أسقف مطرانيه سمالوط ،والقيادات التنفيذية والدينية ،وعدد كبير من أهالي القرية.

ونقل الأنبا بفنتيوس أسقف مطرانية سمالوط تحية وتقدير أهالي القرية للرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال برقية شكر وذلك لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لوضع حجر أساس الكنيسة تخليدًا لذكرى الشهداء، معربين عن خالص مشاعر المحبة والود له.

وواصل الأهالي خلال البرقية حديثهم بان الرئيس قد أثلج صدور الجميع عقب الضربة التي تلت الحادث مباشرة وجعلت هامتهم عالية في السماء ، فلقد أصبح العالم يعرف أن لمصر قوات مسلحة تحمي أبنائها وحدودها من كيد الماكرين والمتآمرين وأضاف أن مصر قد تبوأت مكانتها وريادتها بفضل قياداتها الحكيمة ، معاهدين الله أن يكونوا فداءً للوطن والعمل علي رفع راياته.

من جانبه بعث المحافظ تحيته لأهالي قرية العور، موضحًا أن التاريخ سيكتب عدد من صفحاته من هذه القرية، فقد أثبتت الأحداث أن الدم المصري غال ونفيس ولا يمكن التفريط فيه.

و أضاف المحافظ أن أهالي القرية أثبتوا للعالم كله أن أبناء مصر كلهم يد واحدة، وعلى قلب رجل واحد، و هدفهم واحد هو مصلحة وطننا ومستقبل أفضل لأبنائه.

وقال إننا نبعث اليوم رسالة إلى العالم اجمع مفادها ان مصر يد واحدة ، وسنعلو بوطننا بمحبة شعبه ووحدته.

وأعلن المحافظ تبرعه بأول 1000 جنيه للبدء في بناء الكنيسة، مؤكدًا أنه يتبرع بها كمواطن مصري وليس كمحافظًا للإقليم ، وأرسل المحافظ تحيته لأمهات وزوجات وكل أسر الشهداء .

وأعرب المحافظ عن شكره لكل من شارك في هذا اليوم، مؤكدًا أن بناء الكنيسة هو أقل تقدير لأرواح الشهداء الذي ضحوا بأنفسهم فداء للوطن.

وأكد عاطف آمين أحد الاهالي االمسلمين من قرية العور،والذي تبرع بمبلغ 500 جنيه لوضع حجر أساس الكنيسة ،ان الجميع يقف خلف الرئيس في كل قراراته ،وان جميع أبناء القرية لن يفرقهم أحد،كما تبرع المواطن أحمد سيف ، أحد مسلمي القرية بمبلغ 1000 جنيه لبناء الكنيسة تأكيدا للوحدة الوطنية.

وقررت اللجنة والتي تم تشكيلها من أهالي القرية من مسلمين ومسيحيين بإجماع كافة الأطراف بناء كنيسة بقرية العور مركز شرطة سمالوط باسم شهداء الإيمان والوطن على مساحة فدان بحوض حسين آمين، وتم الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ذلك، مع إلزام أعضاء اللجنة بتنفيذ الاتفاق، تأكيدا على أن الصدق والحب والمودة هم الطريق للحفاظ على الوطن.