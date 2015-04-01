رئاسة الجمهورية تناشد الصحفيين التزام المهنية وعدم المزاح والسخرية في الأخبار بعد “كذبة إبريل”

ناشد المكتب الإعلامي للسيد رئيس الجمهورية الجماعة الصحفية إلتزام المهنية وعدم إدخال السخرية و المزاح في التناول الخبري خاصةً في الأمور التي تمس الرأي العام المصري و الأمن القومي.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن المكتب الإعلامي للسيد رئيس الجمهورية تابع ما نشرته إحدى المواقع الإخبارية مدعيةً أن هناك قرارًا جمهوري صدر بإلغاء فوائد شهادات استثمار قناة السويس.

> و يؤكد المكتب الإعلامي أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة و أن رئاسة الجمهورية لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن.

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا نشره موقع إخباري تحت عنوان “عاجل ..قرار جمهورى من الرئيس “السيسي” بإلغاء فوائد استمارات قناة السويس الجديدة” ، وجاء في متن الخبر أنه من المقرر ان يحدث هذا القرر رودود فعلا غاضبة بين المصريين وبخاصة الذى سبق وان قرروا الاستثمار فى مشروع قناة السويس الجديدة.

ثم ختم الموقع الخبر بعبارة “كل عام وانتم بخير ، قدمنا لكم كذبة ابريل” ، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أخذوا الخبر على محمل الجد ما دعى المسؤولون في الدولة لإصدار نفي لما تم تداوله حتى لا تحدث بلبلة في هذا الشأن.