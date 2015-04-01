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أهالي يقتحمون مدرسة “بني صالح” بإدارة القوصية بأسيوط بدعوى تحرش أمين معمل بطالبة

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أهالي يقتحمون مدرسة “بني صالح” بإدارة القوصية بأسيوط بدعوى تحرش أمين معمل بطالبة أهالي يقتحمون مدرسة “بني صالح” بإدارة القوصية بأسيوط بدعوى تحرش أمين معمل بطالبة

صورة أرشيفية

حاول العشرات من الأهالى بقرية بنى صالح التابعة لمركز القوصية فى أسيوط إقتحام أسوار مدرسة بني صالح الإعدادية وذلك للبحث عن أمين معمل المدرسة “محمد.ح.ع ” بدعوى تحرشه جنسيًا بإحدى الطالبات.

وأثناء محاولة مشرف أمن المدرسة التصدى لهم تعدوا عليه وطعنوه بمطواه وتم تحويله للمستشفى واستدعاء الشرطة للسيطرة على الموقف. 

تلقى عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إخطارا من محمد عبد المعتمد مدير إدارة أمن المديرية يفيد وصول بلاغ من مدير مدرسة بنى صالح اﻹعدادية بإصابة كمال كامل مشرف أمن المدرسة بطعن مطواه وذلك حال تصديه لأهالى القرية عند محاولتهم إقتحام المدرسة والدخول من أعلى السور بعد رفضه السماح لهم بالدخول، للبحث عن أمين المعمل م.ح.ع بدعوى تحرشه جنسيًا بإحدى الطالبات بالمدرسة.

وتم نقله لمستشفى القوصية المركزى، وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة التى حضرت على الفور، وتم القبض على عدد من اﻷهالى، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

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